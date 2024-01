Giustizia: Ronzulli (FI), bene relazione Nordio, riforma non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Aula, il ministro Nordio ha descritto in modo chiaro lo stato della Giustizia nel nostro Paese. Lo scrive sui social, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. “Nella sua relazione annuale, ha indicato una direzione chiara, smentendo le strumentalizzazioni della sinistra su una riforma della giustizia non più rinviabile. Partiamo dall'abolizione dell'abuso d'ufficio e dalla modifica delle norme sul sequestro dei cellulari, che rappresentano un'indegna violazione della privacy, un'inaccettabile intromissione nella vita privata dei cittadini. Le bugie e l'ostruzionismo della sinistra non riusciranno ad impedire una riforma epocale per l'intero Paese", aggiunge. (Rin)