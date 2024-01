Ue: M5s, solo noi contro partito trasversale dell'austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la campagna elettorale in vista delle elezioni europee gli italiani sentiranno tutti i partiti promettere che difenderanno gli interessi dell'Italia e si batteranno contro l'austerità imposta dall'Europa. Lo dichiarano in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Politiche Ue di Camera e Senato. “Tutti quei partiti - Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Italia viva e Pd - che oggi al Parlamento europeo hanno votato a favore dell'avvio dei negoziati per la riforma del Patto di stabilità che apre la strada al ritorno dell'austerità a svantaggio del nostro Paese. Declinazioni diverse del Partito trasversale dell'austerità. Solo il Movimento 5 stelle ha votato contro, con coerenza e orgoglio. I cittadini italiani se lo ricorderanno e sapranno distinguere", aggiungono. (Rin)