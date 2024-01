Lega: Morelli, rimosso video Tik Tok di violenza contro giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rimosso da Tik Tok un video, da me pubblicato, che testimonia l’aggressione da parte di un gruppo di facinorosi, presenti ad una manifestazione di Ultima Generazione, nei confronti di giovani leghisti. “Tik Tok ha giustificato la rimozione del video con la presunta violazione di norme in molestie e bullismo”. Lo dice in una nota il sottosegretario di Stato e senatore milanese della Lega, Alessandro Morelli. “Strano che immagini cariche di violenze verbali ma non fisiche, vengano rimosse dal colosso del web cinese. Evidentemente quando si tratta di mostrare le violenze ai danni dei leghisti le sensibilità si fanno più attente”, spiega il sottosegretario. “Gli ambientalisti hanno la responsabilità di aver richiamato l’attenzione di violenti ad una manifestazione contro un processo sacrosanto. E ora - all’inizio di una lunga campagna elettorale, sarò costretto a chiamare le autorità di pubblica sicurezza, per evitare che fatti così incresciosi, compiuti da veri e propri delinquenti, si ripetano ai danni di giovani leghisti, che democraticamente manifestano le loro idee”, conclude Morelli. (Rin)