Regionali: Tajani, vinceremo in Sardegna e Basilicata, non importa il candidato

- Il centrodestra "vincerà in Sardegna e in Basilicata al di là di chi sarà il candidato". Lo ha detto a "Zapping" il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ad una domanda sull'indagine aperta per corruzione sul presidente uscente della Regione Sardegna, Christian Solinas. "Si troverà una soluzione positiva, siamo una coalizione che va avanti da 30 anni. Forza Italia non rinuncerà alla guida della Basilicata e la questione Sardegna sarà risolta", ha detto il segretario del partito. (Res)