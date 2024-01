Germania: presidente Steinmeier, dobbiamo opporci ai nemici della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha rivolto un appello ai connazionali affinché si oppongano ai “nemici della Costituzione” dell’estrema destra. In un messaggio pubblicato su X dalla sua portavoce Cerstin Gammelin, Steinmeier afferma che “essere tedesco o tedesca non dipende dal colore della pelle o dall’origine”. Per il presidente della Germania, “non ci sono cittadini e cittadine di serie A o serie B”. Chi afferma il contrario “rivela il proprio essere anticostituzionale”. Steinmeier quindi evidenzia: “Dobbiamo opporci ai nemici della Costituzione”. Il riferimento è al partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), all’opposizione al Bundestag. Dal 2021, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca. (segue) (Geb)