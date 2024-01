Germania: presidente Steinmeier, dobbiamo opporci ai nemici della Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni sono in corso in diverse città della Germania manifestazioni di massa contro i nazionalconservatori. Al riguardo, Steinmeier afferma: “La nostra Costituzione dà uguali diritti a tutti i cittadini”. Le dimostrazioni fanno seguito alla scoperta di un incontro segreto della destra radicale, tenuto a Potsdam il 25 novembre scorso. Durante la riunione, a cui hanno partecipato anche esponenti di Afd, è stato discusso un piano per espellere dalla Germania richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno e cittadini “non assimilati” di origine straniera. In questo progetto per la “remigrazione”, tali categorie dovrebbero essere deportate in uno Stato dell’Africa settentrionale. (Geb)