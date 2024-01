Serbia: Reynders, Stato di diritto e istituzioni democratiche fondamentali per accesso a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di diritto e il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche serbe rimangono al centro del processo di adesione della Serbia all'Unione europea, in quanto sanciti da tutti i trattati. Lo ha dichiarato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, intervenendo nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, in un dibattito dedicato alle elezioni in Serbia dello scorso 17 dicembre. "Ci aspettiamo che tutte le segnalazioni credibili di irregolarità siano seguite in modo trasparente dalle autorità nazionali competenti. Ciò include anche le accuse relative alle elezioni locali di Belgrado e di altri comuni. Dopo l'adozione del rapporto finale della missione di osservazione Odhir dell'Osce e delle raccomandazioni per le elezioni future, ci aspettiamo che la Serbia le attui rapidamente in vista di altre elezioni e siamo pronti a sostenerla nella loro attuazione", ha dichiarato Reynders. (segue) (Beb)