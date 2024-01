Serbia: Reynders, Stato di diritto e istituzioni democratiche fondamentali per accesso a Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Alto rappresentante Josep Borrell e il commissario per il Vicinato e l'allargamento Oliver Varhelyi, hanno preso nota delle relazioni" delle missioni di osservazione "e hanno concluso con preoccupazione che il processo elettorale richiede miglioramenti tangibili e ulteriori riforme", ha poi aggiunto Reynders. "Abbiamo seguito da vicino le proteste in Serbia dopo le elezioni. Vorrei sottolineare l'importanza di sostenere il diritto di manifestare pacificamente. Allo stesso tempo, la violenza non è la soluzione ed è inaccettabile. L'azione della polizia deve essere proporzionata al rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito dello Stato di diritto. Chiediamo alla leadership politica serba di garantire ora un dialogo costruttivo e inclusivo in tutto lo spettro politico", ha continuato il commissario europeo. "In una democrazia sana, non c'è spazio per le narrazioni e la disinformazione", ha concluso. (Beb)