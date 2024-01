Usa: processo a Trump per diffamazione, giudice minaccia la sua espulsione dall’aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice distrettuale Lewis Kaplan, che sta coordinando il processo civile avviato a New York contro Donald Trump dalla scrittrice E. Jean Carroll, ha minacciato di espellere l’ex presidente dall’aula durante l’udienza odierna. Trump è stato già riconosciuto colpevole di aggressione sessuale e condannato a pagare un risarcimento da cinque milioni di dollari alla scrittrice, che lo ha poi accusato di diffamazione per aver negato la sua colpevolezza e messo in dubbio la sua onestà. L’ex presidente ha ripetutamente ignorato la richiesta di non fare commenti ad alta voce durante la testimonianza della Carroll, e a quel punto il giudice ha minacciato di espellerlo per il suo comportamento da “disturbatore”. “Ha diritto ad essere qui, ma questo diritto può essere rimosso alla luce di questi comportamenti”, ha detto Kaplan, accusando Trump di “non sapersi controllare”. (Was)