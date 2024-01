Medio Oriente: colloquio telefonico fra Al Sisi e premier olandese, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto una telefonata dal primo ministro olandese Mark Rutte, nella quale hanno discusso della situazione regionale e della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo riferisce in un comunicato la presidenza egiziana. Al Sisi si è espresso sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e i sugli sforzi egiziani per implementare l'arrivo degli aiuti, avvertendo che il proseguire del conflitto apre la strada ad una sua espansione, minacciando la sicurezza regionale ed internazionale. Al Sisi ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale spinga urgentemente per un cessate il fuoco a protezione dei civili. Da parte sua, il premier olandese ha espresso apprezzamento per il ruolo del Cairo nel cercare una riduzione della tensione, nel proteggere i civili ed evacuare i cittadini stranieri e i feriti dalla Striscia di Gaza, sottolineando al contempo il sostegno dei Paesi bassi agli sforzi egiziani volti a portare aiuti umanitari. Rutte ha quindi sottolineato l'impegno del suo governo a proseguire le consultazioni ed il coordinamento con l’Egitto per garantire il ripristino della stabilità nella regione. (Cae)