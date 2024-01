Roma: omicidio 14enne, autopsia accerta che proiettile ha trafitto il cuore di Alexandru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un solo colpo che gli ha centrato il cuore. E’ questo, secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, ciò che emerge da una prima valutazione medico legale seguita all’autopsia effettuata oggi sul corpo di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato nel parcheggio della stazione metro C Pantano a Montecompatri. Spiegata così la velocità con cui è morto il ragazzino dopo essere stato colpito dal proiettile. La madre Alexandra ha dato incarico all’avvocato Fabrizio Gallo di assisterla dal punto di vista legale. “Domani chiederò alla procura il nulla osta a liberare la salma” dichiara l’avvocato. “La famiglia intende celebrare il funerale in Romania. Tendenzialmente sembra che si voglia celebrare una funzione religiosa ristretta nell’obitorio a Tor Vergata prima della partenza. Non sarebbe previsto nulla a Monte Compatri”. (segue) (Rer)