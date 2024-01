Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese, relazioni bilaterali hanno raggiunto livello di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni fra Italia ed Algeria hanno raggiunto negli ultimi anni "un livello di riferimento", evidenziando la convergenza dei due Paesi su numerose questioni regionali. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, che oggi ha incontrato il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune al termine del proprio mandato. Secondo quanto riferito dalla presidenza algerina, il diplomatico ha osservato che le relazioni fra i due Paesi "sono sempre state forti, ma negli ultimi anni abbiamo raggiunto un livello di riferimento". "Siamo Paesi amici e fraterni sulle sponde del Mediterraneo e ci comprendiamo su molte questioni regionali importanti, come quelle legate al Sahel, alla Libia e alla Tunisia, e abbiamo interessi comuni", ha proseguito Pugliese. In questo contesto, l'ambasciatore ha spiegato che l'accoglienza ricevuta dal presidente della Repubblica algerina è stata "lunga e cordiale", e che le parti hanno discusso dei risultati "molto positivi" ottenuti in Algeria durante i tre anni di servizio. Il diplomatico italiano ha concluso esprimendo il suo rammarico di lasciare l'Algeria, dicendosi "felice allo stesso tempo di aver trascorso questo periodo nel Paese, dove abbiamo ottenuto risultati a tutti i livelli". Pugliese ha infine espresso la sua gratitudine verso "gli amici algerini, il presidente Tebboune e le autorità algerine”. (Ala)