Usa: Camera, il repubblicano Jeff Duncan lascerà il suo seggio in Carolina del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Jeff Duncan ha annunciato che non si ricandiderà alla rielezione per il suo seggio nella Carolina del Sud allo scadere del mandato. Duncan, eletto al Congresso nel 2010, ha affermato in una nota che per il terzo distretto elettorale dello Stato è arrivato il momento di “un cambio di leadership, con nuove idee”. Ad un certo punto, ha spiegato, una persona deve “farsi da parte, e permettere ad altri di portare nuove idee e competenze nella lotta per la libertà: proprio come ho fatto io”. (Was)