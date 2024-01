Napoli: scoperta società intestataria di oltre 600 vetture, 47enne in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 47enne è stato arrestato dai poliziotti del Compartimento Polizia ferroviaria Campania per i reati di falso in atto pubblico con induzione in errore del pubblico ufficiale e truffa aggravata ai danni dello Stato, reati commessi in concorso con persone allo stato non identificate, con più condotte reiterate negli anni 2020, 2021,2022. E' stato rintracciato nella sua abitazione a Sant'Antimo e da qui condotto nella casa circondariale di Poggioreale in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura (guidata dal procuratore Maria Antonietta Troncone). Il gip, inoltre, ha disposto il sequestro preventivo dei 630 veicoli intestati alla società. (segue) (Ren)