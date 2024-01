Napoli: scoperta società intestataria di oltre 600 vetture, 47enne in carcere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sono scaturite dalla particolare attenzione posta dalla Polfer nella repressione del fenomeno dei furti di rame subiti da Rete Ferroviaria Italiana. Nell’ultimo filone di indagine i poliziotti hanno accertato come molti furti fossero riconducibili alla medesima banda proveniente dal campo rom sito in via Carrafiello località “Ponte Riccio” di Giugliano in Campania: molte delle autovetture utilizzate nei furti sono state infatti rintracciate proprio in quel campo rom. Dal successivo censimento delle autovetture presenti nei principali campi Rom della provincia di Napoli, è emerso poi che la maggior parte delle macchine utilizzate dai rom erano intestate fittiziamente a terze persone, in particolare ad una società dedita alla compravendita di autoveicoli, il cui amministratore unico e legale rappresentante è l’indagato, tratto in arresto. Dai successivi accertamenti esperiti alla banca dati Aci è emerso che la società risultava essere intestataria di circa 600 veicoli. L’indagato non presentava dichiarazione dei redditi da 10 anni e annoverava numerosi precedenti di polizia, tra cui furti, truffe, fraudolento danneggiamento di beni assicurati, falsità ideologica in atto pubblico. Tutti gli elementi acquisiti supportavano l’ipotesi investigativa che dietro la sua società vi fosse l’attività illecita dell’intestazione fittizia delle autovetture. (segue) (Ren)