Napoli: scoperta società intestataria di oltre 600 vetture, 47enne in carcere (3)

- I successivi accertamenti presso la sede della società hanno consentito di appurare infatti che presso quell’indirizzo non era presente alcun ufficio societario e nessun parco auto. La società in sostanza era stata creata ad hoc per permettere alle persone che vogliano servirsi di autovetture senza intestarsele di risparmiare anche sui costi del passaggio di proprietà e sulle imposte dovute. Difatti, le società aventi partita iva finalizzata al commercio delle autovetture godono della possibilità di intestarsi i veicoli effettuando una “mini voltura” (il cosiddetto mini passaggio). Il beneficio principale di questa procedura è l’esenzione dal pagamento dell’Ipt (imposta provinciale di trascrizione), con un considerevole risparmio sui costi dell’operazione. Infatti se in media un passaggio di proprietà di una autovettura di media potenza si aggira sui 600,00 euro per la società il costo è di circa 120 euro. Inoltre tali veicoli non potrebbero circolare se non con targa prova, mentre in realtà circolavano con targhe ordinarie e per finalità non certo ricollegabili alla futura vendita. Gli inquirenti hanno ascoltati gli ex proprietari delle autovetture che hanno confermato che le macchine venivano acquistate in contanti dai proprietari ma intestate all’indagato che sfruttava i benefici della società. (Ren)