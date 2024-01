Giustizia: Rossomando (Pd), Nordio è prigioniero a via Arenula?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Speravamo di avere qualche elemento per discutere una riforma della giustizia. Non ne stiamo discutendo oggi e non ne abbiamo discusso in questo anno e mezzo di legislatura: la riforma Nordio della giustizia non esiste. Nella scorsa legislatura erano state invece approvate tre importanti riforme che necessitano di essere attuate, di essere messe a terra, di interventi da fare con grande urgenza. E concordiamo col ministro sul fatto che i tempi della giustizia siano la priorità, ed è esattamente il tema che ci siamo posti con le riforme del processo penale e civile. Ma allora chiediamo al ministro se è prigioniero, ostaggio durante le giornate in via Arenula, perché siamo pronti a organizzare immediatamente un presidio democratico e liberarlo. Infatti non capiamo perché questo governo ha approvato una serie di interventi che mettono sabbia negli ingranaggi di quelle riforme che servirebbero proprio a migliorare i tempi della giustizia". Lo ha detto, in Aula a palazzo Madama, la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, del Partito democratico, intervenendo sulla relazione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'amministrazione della giustizia.(Rin)