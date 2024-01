Piemonte: negli ultimi cinque anni budget cultura aumentato del 33 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque anni il budget sui bandi per la cultura è aumentato del 33 per cento. Lo ha reso noto il Tavolo sul tema istituito dalla Regione Piemonte. I bandi sono passati da 7,5 milioni del 2019 a 11,1 milioni del 2023. Per quanto riguarda i fondi Fesr, sempre in ambito culturale, si è rilevato un picco di 9 milioni nel 2020. Anche il Bonus Cultura ha contribuito a mantenere stabile il settore durante la pandemia: su questo fronte sono stati registrati 3.897 contribuiti assegnati per altrettante domande. "Abbiamo riaperto il tavolo con le realtà culturali per un primo confronto – ha sottolineato l'assessore alla Cultura Vittoria Poggio -. Nonostante le difficoltà provocate dalla contrazione del consumo culturale durante l'emergenza Covid abbiamo avviato per la prima volta una programmazione meno ingessata riuscendo così a incrementare le risorse del 33 per cento negli ultimi cinque anni sui bandi, allargando in questo modo la platea dei beneficiari. Proseguirà il confronto con i soggetti culturali nei vari tavoli tematici per redigere insieme il nuovo piano culturale per i prossimi tre anni", ha concluso.(Rpi)