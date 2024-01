Sudan: Rsf denunciano attacco dell'esercito nel Darfur settentrionale, 12 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate sudanesi (Saf) hanno attaccato l'area di Zorog, nel Darfur settentrionale, uccidendo almeno 12 persone. Lo denunciano in un comunicato le Forze di supporto rapido (Rsf), denunciando fra le vittime donne e bambini. "Condanniamo fermamente questo crimine atroce commesso contro civili innocenti a Zorog, così come in altre aree recentemente prese di mira da attacchi aerei delle Saf, tra cui Al Kotainh, Madani, Nyala e Khartum", si legge nella nota. L'attacco è stato confermato anche da un attivista che lavora nella regione. (Suk)