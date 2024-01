Carne: Carloni (Lega), contrari a decisione Israele, no a cibo di laboratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forte rammarico per la decisione del ministero della Sanità di Israele di approvare la vendita al pubblico della carne proveniente da cellule bovine. Un provvedimento che non può trovarci d'accordo e su cui ci siamo battuti in Parlamento per approvare una legge che tutela la salute dei consumatori, il patrimonio gastronomico del nostro Paese e il lavoro di centinaia di migliaia di imprese italiane. La posizione della Lega, su questo, è sempre stata molto chiara: ribadiamo la nostra contrarietà al cibo prodotto in laboratorio. La scelta italiana ha aperto un fronte che si sta estendendo in Europa e anche in Francia è stata presentata una iniziativa legislativa finalizzata, come la nostra, a richiedere per questi cibi valutazioni molto più stringenti di quelle previste dalla normativa Ue in materia di Novel food". Lo dichiara il deputato della Lega Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura della Camera. (Rin)