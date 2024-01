Campania: Fiola e Picarone (Pd), da Regione sostegno reale per famiglie e natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del primo blocco di interventi, per un valore di 30 milioni di euro destinati al sostegno della famiglia e della natalità, da parte della Giunta regionale e presentate dal presidente De Luca, "segna un passo importante che va nella giusta direzione. Ancora una volta la Regione Campania mette in campo azioni concrete". E' quanto hanno dichiarato in una nota congiunta i consiglieri regionali del Partito democratico, Bruna Fiola e Franco Picarone, rispettivamente presidente della commissione Politiche sociali e bilancio della Regione Campania. "Coinvolgere le diverse parti interessate, tra cui il presidente della Conferenza Episcopale Campana, il Forum delle Associazioni familiari della Campania, la Caritas, la Diocesi di Napoli e le aggregazioni laicali, con le quali avevamo avviato una interlocuzione, indica una collaborazione ampia e inclusiva. Il disegno di legge che arriverà in Consiglio Regionale, insieme alla previsione di istituire un Osservatorio regionale per monitorare l'attuazione del Piano, dimostra un impegno a lungo termine e una volontà di rendere trasparente l'efficacia di queste misure", hanno spiegato i due esponenti del Partito democratico. "Il valore di questa iniziativa pone la Campania all'avanguardia nelle politiche di sostegno alla famiglia e di contrasto alla denatalità. Speriamo possa dare impulso anche alle altre istituzioni nazionali e locali per politiche a tutti i livelli incisive che invertano lo spopolamento demografico e rilancino il ruolo della famiglia quale nucleo fondamentale della inclusione sociale", hanno concluso i due consiglieri dem. (Ren)