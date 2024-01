Italia-Giordania: colloquio telefonico tra ministri Esteri su Gaza, Mar Rosso e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo della Giordania, Ayman Safadi, in merito alla situazione nella Striscia di Gaza, il rischio di escalation regionale e le minacce alla libera navigazione nel Mar Rosso. Lo riferisce una nota della Farnesina. “La Giordania continua a essere per l’Italia un partner strategico in Medio Oriente, soprattutto in questa fase così delicata”, ha dichiarato Tajani, aggiungendo: “Apprezziamo la posizione equilibrata e coerente che Amman sta adottando e intendiamo mantenere uno stretto coordinamento”. Nel corso della telefonata da parte italiana è stato sottolineato come la sola via per la pace tra israeliani e palestinesi sia la soluzione dei due Stati, l’unica in grado di dare una prospettiva politica in grado di garantire sicurezza e stabilità alla regione mediorientale. “L'Italia è fortemente preoccupata per gli attacchi Houthi nel Mar Rosso, che mettono a rischio la sicurezza della navigazione e, di conseguenza, anche le esportazioni delle nostre imprese”, ha commentato il vice premier, aggiungendo che “stiamo lavorando per definire una risposta a livello europeo”. Tajani e Safadi hanno anche discusso della situazione in Libano e del rischio di un allargamento del conflitto, anche a seguito dei più recenti sviluppi. “Anche come presidenza di turno del G7, l’Italia rimane impegnata per scongiurare i rischi di escalation e intende restare in prima linea per facilitare il coordinamento tra quei Paesi che svolgono un ruolo chiave a livello internazionale”. (Res)