Giustizia: D'Orso (M5s), disegno governo colpisce principio uguaglianza cittadini

- La politica del governo Meloni sulla giustizia "si muove lungo due direttrici: utilizzare in modo propagandistico il diritto penale e garantire assoluta libertà di manovra ai colletti bianchi, a chi esercita il potere. Usare in modo propagandistico il diritto penale vuol dire individuare di volta in volta un'emergenza criminale, in verità inesistente, da reprimere con fermezza per poter sostenere di restituire sicurezza ai cittadini. Vuol dire utilizzare la repressione, che è la reazione più facile ma mai risolutrice, per dare risposta a problemi complessi, il più delle volte riconducibili a contesti di marginalità sociale". Lo ha affermato la deputata del Movimento cinque stele, Valentina D'Orso, capogruppo in commissione Giustizia a Montecitorio, nelle dichiarazioni di voto, in Aula alla Camera, sulle risoluzioni a seguito delle comunicazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Il guanto di velluto verso i colletti bianchi il governo lo persegue con la continua operazione di delegittimazione della magistratura e del nostro impianto costituzionale, nonché con una serie di interventi normativi tutti volti a garantire l'impunità ai comitati del malaffare - ha proseguito la parlamentare -. L'Italia diverrà un Paese in cui non c'è più spazio per la gente onesta e competente, con buona pace del merito, questa parola di cui il governo si riempie solo la bocca ma che calpesta ad ogni passo. Strumentale a questa operazione è anche la compressione del controllo che la stampa libera esercita sull'operato di chi ricopre ruoli di rilevanza pubblica e gestisce potere. Dietro il finto garantismo, peraltro rivolto esclusivamente ai colletti bianchi e non già a tutti i cittadini, si sta in realtà realizzando un disegno di giustizia classista di cui la vittima più illustre sarà il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Chiediamo ai cittadini, tutti, anche ai vostri elettori - ha concluso D'Orso -, di aprire gli occhi prima che sia troppo tardi".(Rin)