Usa: sondaggi sulle primarie, Trump conserva il vantaggio in New Hampshire

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mantiene un importante vantaggio rispetto all’ex ambasciatrice Nikki Haley, in vista delle primarie repubblicane che si terranno in New Hampshire il 23 gennaio. Stando ad un sondaggio pubblicato dalla Suffolk University, insieme al quotidiano “Boston Globe” e alla sede locale dell’emittente “Nbc”, Trump conserva un vantaggio del 16 per cento rispetto all’ex governatrice della Carolina del Sud, forte della vittoria scontata registrata ai recenti caucus che hanno avuto luogo in Iowa. Poco più del 50 per cento dei partecipanti ha dichiarato di voler votare per l’ex presidente o di essere comunque orientati verso di lui, mentre il 34 per cento ha detto la stessa cosa della Haley. Il sei per cento ha dichiarato di essere ancora indeciso, mentre solo il cinque per cento ha espresso una preferenza nei confronti del governatore della Florida, Ron DeSantis. La “seconda scelta” del 30 per cento dei partecipanti è proprio DeSantis. (Was)