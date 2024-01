Fvg: Tar, respinti ricorsi cautelari contro chiusura centri islamici a Monfalcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto i ricorsi presentati in via cautelare dai centri culturali islamici Baitus Salat di via Don Fanin e Darus Salaam di via Duca d'Aosta contro l’ordinanza del comune di Monfalcone (Gorizia), che ne aveva disposto la chiusura contestandone l’uso come luoghi di culto in quanto non conforme alle disposizioni urbanistiche e anti-incendio. I ricorrenti chiedevano in via cautelare la sospensione dell’ordinanza comunale. Il giudice amministrativo ha riscontrato che, in entrambi i casi, non sussistono ragioni di somma urgenza per l’adozione di una misura cautelare contro la decisione del Comune, dalla quale non sta derivando un pregiudizio immediato, grave e irreparabile alle comunità e ai loro associati. Il giudice ha quindi ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla salvaguardia della pubblica incolumità e ha rinviato la questione all’udienza in camera di consiglio fissata per il 7 febbraio. (Frt)