Germania: la Spd intende valutare procedura di messa al bando per i nazionalconservastori

- Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) intende valutare l'avvio di una procedura di messa al bando per i nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd). È quanto dichiarato da Katja Mast, deputata della Spd al Bundestag, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “N-tv”. L'esponente dei socialdemocratici ha aggiunto che un procedimento di divieto contro Afd, “se ha una possibilità di successo, richiede molto tempo, quindi non è una risposta a breve termine”. Intanto, per Mast deve essere chiaro come i nazionalconservatori cambierebbero la Germania se prendessero il potere. “Affermiamo da tempo che sono estremisti di destra, ecco cosa sono, ma questo non irrita più di tanto la gente”, ha continuato la deputata della Spd. Per tale motivo, “si deve chiarire ancora una volta” che Afd vuole “ristrutturare completamente la Germania”. Contro questo sviluppo, per Mast “vi è bisogno di una rivolta di persone perbene, come sta accadendo adesso”. Il riferimento è alle manifestazioni di massa in corso in diverse città tedesche contro i nazionalconservatori. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)