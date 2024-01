Giustizia: Conte, da governo pacchetto di impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viste le difficoltà di famiglie e imprese, ci aspettavamo un pacchetto di aiuti dal governo e invece oggi abbiamo un pacchetto di impunità per potenti, politici, corrotti, evasori". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti alla Camera. "Adesso portano avanti la prescrizione, il che significa che le vittime di ingiustizia rimarranno senza accertamento dei fatti e senza riconoscimento delle responsabilità penali - ha continuato l'ex premier -. Abbiamo visto che procedono spediti per l'abolizione dell'abuso d'ufficio e sarà d'ora in poi legittima qualsiasi forma di abuso di potere. Abbiamo visto anche che marciano spediti sulle intercettazioni spuntando strumenti fondamentali per la magistratura e, infine, completando con la cosiddetta legge bavaglio si impedisce anche alla stampa di poter informare i cittadini compiutamente sulle indagini in corso". (Rin)