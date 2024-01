Industria: Mimit, siglato protocollo d’intesa per realizzazione progetto integrato a Piombino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi il protocollo d'intesa tra ministero delle Imprese e del Made in Italy, regione Toscana, comune di Piombino e Metinvest Adria Spa, Metinvest Bv, Danieli and C. Officine Meccaniche Spa, con l’obiettivo di assicurare i presupposti per il rilancio del sito siderurgico di Piombino. Il progetto industriale – riferisce una nota – ha come finalità lo sviluppo, la costruzione, la proprietà, l’esercizio e la manutenzione di un impianto ambientalmente sostenibile per la produzione di prodotti finiti di acciaio ottenuti dalla trasformazione di materiali ferrosi in coils laminati a caldo soggetti ad ulteriori lavorazioni, da realizzare a Piombino su una superficie di circa 260 ettari. Il progetto sarà finanziato con il sostegno di finanziamenti esterni e sovvenzioni governative. Il Polo siderurgico di Piombino è uno dei principali siti di trasformazione dell'acciaio in Italia e in Europa e il ministero delle Imprese e del made in Italy è impegnato a sostenerne il rilancio della produzione di rotaie e avviare, al contempo, la produzione di coils laminati a caldo, con la finalità di rilanciare l’attività, salvaguardare l’occupazione e ridurre l’importazione di prodotti siderurgici in Italia da paesi extra UE. Da ciò è scaturito l’interesse a verificare la fattibilità del progetto di sviluppo industriale integrato presentato da Metinvest Adria Spa, Metinvest Bv e Danieli and C. Officine Meccaniche Spa. Le parti firmatarie si impegnano da subito a realizzare uno studio coordinato di fattibilità finalizzato a determinare le condizioni di stabile e duratura operatività del polo e a valorizzare le potenzialità industriali e produttive del territorio, privilegiando le soluzioni più compatibili con l'ambiente urbano. Una volta che il Progetto sarà pienamente operativo, darà lavoro a circa 1.500 lavoratori diretti e indiretti e avrà un impatto economico significativo su altre industrie dell’indotto regionali e nazionali. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy coordinerà un tavolo di lavoro partecipato da tutte le istituzioni nazionali e locali competenti per favorire l’insediamento produttivo dei potenziali investitori: ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, regione Toscana, comune di Piombino, Autorità di sistema portuale, Agenzia del demanio. (segue) (Com)