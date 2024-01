Industria: Mimit, siglato protocollo d’intesa per realizzazione progetto integrato a Piombino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La prima convocazione è prevista entro la prossima settimana. Il protocollo definisce le condizioni per la stipula, entro quattro mesi, dell'Accordo di Programma ai sensi dell’art. 252-bis del testo unico ambientale. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, ha dichiarato: “L'intesa odierna segna un passo cruciale per il rilancio del polo di Piombino, che assumerà un ruolo sempre più centrale nel contesto del piano siderurgico nazionale, insieme agli stabilimenti di Taranto, di Terni e alle acciaierie del nord Italia. Il nostro obiettivo è orientato verso una siderurgia competitiva, sostenibile e all'avanguardia: un vero e proprio motore di crescita e sviluppo per il nostro sistema produttivo e per l'eccellenza del Made in Italy”. Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, ha commentato: "Il protocollo di intesa rappresenta un primo e doveroso segnale nei confronti dell'investimento proposto da Metinvest e Danieli, ma anche un segno concreto di collaborazione tra istituzioni per garantire un futuro alla produzione dell'acciaio in Italia. La Toscana è una terra aperta agli investimenti esteri e l'area di Piombino è vocata fin dagli Etruschi alla metallurgia. Il progetto Metinvest-Danieli avrà il supporto di regione Toscana, che nei giorni scorsi ha già favorito un primo rinnovo della cassa integrazione per il settore siderurgico locale in attesa dell'intervento nazionale per il 2024. Allo stesso modo ci auguriamo che anche l'altro progetto di investimento di Jsw Steel Italy possa procedere viste le interdipendenze e possibili complementarietà tra la produzione di acciai piani (da parte di Metinvest) e lunghi (da parte di Jsw). I lavoratori e sindacati di Piombino non hanno mai smesso di chiedere un futuro per il polo siderurgico di Piombino: per questa ragione abbiamo garantito notevoli investimenti per il porto e le infrastrutture, opportunità che evidentemente il duo Metinvest-Danieli ha colto e noi lavoreremo nei prossimi quattro mesi per raggiungere un accordo di programma vincolante e con tempi certi per tutti". (segue) (Com)