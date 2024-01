Industria: Mimit, siglato protocollo d’intesa per realizzazione progetto integrato a Piombino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, ha affermato: “Questa intesa è una reale occasione di rilancio che riporta Piombino al centro della siderurgia nazionale e internazionale. Un risultato importante in cui ha avuto grande peso il ruolo proattivo del ministero, che ci ha consentito di incidere nella stesura del memorandum. Siamo molto soddisfatti perché già in questo atto si stabiliscono alcune importanti condizioni affinché la ripresa dell’attività siderurgica, che abbiamo sempre auspicato, avvenga secondo criteri ambientali completamente differenti dal passato”. Yuriy Ryzhenkov, Amministratore delegato di Metinvest Bv, ha spiegato: “L'accordo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy segna un passo significativo verso la realizzazione di uno degli impianti più green d'Europa. Questo progetto, con una capacità di circa 3 milioni di tonnellate di acciaio, svolgerà un ruolo cruciale nella transizione verde dell’Italia implementando pratiche industriali sostenibili e rispettose dell’ambiente. Inoltre, contribuirà a incrementare l’utilizzo dei nostri impianti di estrazione e lavorazione del minerale di ferro in Ucraina, guidandone la modernizzazione per produrre pellet di alta qualità. Piombino è un progetto all’avanguardia che, una volta realizzato, costituirà un esempio tangibile di come la collaborazione tra gruppi industriali esteri e istituzioni italiane possa dare risultati positivi”. Il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, ha concluso: “Questo accordo è un primo importante risultato che porterà alla realizzazione di un impianto che sarà uno dei primi completamente digitali e avrà un impatto positivo importante per l’occupazione. A pieno regime, darà lavoro a 1500 nuovi assunti, che saranno formati e qualificati per gestire un impianto di questo livello tecnologico, che potrebbe fungere da modello positivo per altre iniziative simili a livello globale. E’ frutto del lavoro del ministero e della collaborazione di tutte le istituzioni – in primis regione Toscana e comune di Piombino - che hanno contribuito a creare un clima positivo, indispensabile per portare avanti il progetto”. (Com)