Tim: Conte, svendita totale asset strategici

- Sulla questione della cessione della rete Tim "siamo in periodo di saldi. Qui c'è una svendita totale per quanto riguarda i nostri asset strategici, i pochi gioielli che sono rimasti". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti alla Camera. "E' strano che la patriota Giorgia Meloni lasci prima andare l'Italia svenduta ai tedeschi e, adesso, diamo la rete Tim a un fondo americano, non esercita la golden power e non si preoccupa di tutelare i nostri assetti - ha continuato l'ex premier -. Ormai abbiamo capito come funziona con i patrioti della domenica, hanno già preannunciato che c'è un ricco programma di privatizzazioni: la svendita totale continuerà con Poste e Ferrovie, pur di fare cassa. Contrasteremo questo disegno in ogni modo, quando si parla di patria, bisogna maneggiare con cura un concetto di questo genere. Noi patrioti lo siamo davvero - ha concluso Conte -, non per finta". (Rin)