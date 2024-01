Usa: da Johnson poca fiducia su accordo per migranti, Ucraina non sia un nuovo Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, si è detto poco fiducioso in merito alla possibilità di trovare un accordo con la Casa Bianca sulla sicurezza dei confini e sull’immigrazione, a poche ore dall’incontro in programma con il presidente Joe Biden. La riunione è stata chiesta dalla Casa Bianca per tentare di trovare un accordo che possa portare così all’approvazione del pacchetto da 110 miliardi di dollari chiesto da Biden per continuare a fornire assistenza militare ad Ucraina, Israele e Taiwan. “Gli dirò quello che ho sempre detto: dobbiamo mettere in sicurezza i nostri confini prima di parlare di qualsiasi altra questione”, ha detto, aggiungendo che una riforma comprensiva delle politiche per la gestione dei flussi migratori sarebbe una iniziativa “lunga e complessa, che impiegherebbe troppo tempo che non abbiamo”. La “catastrofe” che gli Stati Uniti stanno affrontando al confine “deve essere risolta: i repubblicani continueranno a combattere per quello che è importante per il Paese”, ha affermato. Il presidente della Camera ha anche affermato che un accordo potrebbe non essere sufficiente a garantire il sostegno necessario a fare approvare gli aiuti all’Ucraina al Congresso. “Quale sarebbe la nostra strategia in Ucraina? Chi controllerà le forniture? Dobbiamo essere certi che non sia un nuovo Afghanistan”, ha concluso Johnson. (Was)