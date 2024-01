Giubileo: modifiche a viabilità e bus per lavori Anas in Piazza dei Cinquecento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conseguenza di tali limitazioni, ci sarà su via Gioberti una nuova disciplina di traffico che limita l'accesso ai mezzi privati su alcuni tratti della strada, in direzione di via Giolitti, con eccezione del traffico locale. Per consentire il transito veicolare nell'area, ci saranno dei cambi dei sensi di marcia e svolte obbligate in Piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo, via Enrico Cialdini, Piazza di santa Maria Maggiore, via Farini e via Amendola. La polizia locale di Roma Capitale ha predisposto un piano rafforzato di vigilanza, che prevederà, soprattutto nelle prime giornate e fino al graduale accoglimento del nuovo piano viario, l'impiego di oltre 50 agenti ogni giorno. (com)