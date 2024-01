Medio Oriente: capo di Stato maggiore Israele, probabilità guerra in Libano più alta di prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La probabilità di una guerra nel fronte settentrionale al confine tra Libano e Israele è più alta di prima. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore delle Forze israeliane di difesa (Idf), generale Herzi Halevi, parlando alle truppe nel nord dello Stato ebraico, durante un'esercitazione che simula un'offensiva in Libano. Halevi ha affermato che le Idf stanno "aumentando la preparazione per i combattimenti in Libano”, grazie alle “lezioni (apprese) dai combattimenti a Gaza”. "Vogliamo raggiungere un obiettivo molto chiaro in Libano: riportare i residenti nel nord, tutte le comunità del nord", ha continuato Halevi, riferendosi a circa 80 mila israeliani sfollati a causa degli scontri quotidiani tra l’esercito di Tel Aviv e il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. "Non so quando la guerra nel nord (avverrà). Posso dire che la probabilità che accada nei prossimi mesi è molto più alta che in passato", ha concluso Halevi. (Res)