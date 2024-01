Giustizia: Costa (Azione-Per), nostra risoluzione riflette opposizione propositiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra risoluzione di oggi esprime il nostro metodo di fare opposizione: complessa, coraggiosa, propositiva, coerente con la nostra identità. Si compone di parti diverse, a partire dalla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, sulla quale la maggioranza ci avrebbe sorpreso se avesse votato contro. Prosegue poi con la riforma della prescrizione, sulla quale, dopo il voto di ieri, chiediamo una rapida approvazione anche al Senato; la questione della proliferazione dei reati, che, specialmente se introdotti per decreto legge, devono essere depenalizzati per evitare il sovraccarico nelle aule e per garantire la certezza del diritto; infine, dell'abolizione abuso di ufficio e della limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, tristemente diventate ormai le vere sanzioni. Lo spirito del nostro lavoro sarà sempre questo". Lo ha affermato Enrico Costa, deputato di Azione-Per (Popolari, europeisti, riformatori), in dichiarazione di voto, nell'Aula della Camera, sulle comunicazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'amministrazione della giustizia. "Per noi la bussola sarà la garanzia dello Stato a che, se una persona viene chiamata a rispondere di un fatto e poi viene assolta, esca dal processo nelle stesse condizioni in cui vi è entrata - ha aggiunto il parlamentare -. Oggi ci asteniamo sulla risoluzione di maggioranza, e voteremo per la nostra, di cui accettiamo la riformulazione del governo". (Rin)