Giustizia: ministero, monitoraggio su presunzione innocenza avviato nel 2023

- Bilanciare il diritto all’informazione, pilastro di ogni Stato di diritto, con la protezione dei dati personali degli indagati: è all’interno di questa linea che si inserisce l’attività di monitoraggio sugli atti motivati dei procuratori della Repubblica circa la sussistenza dell’interesse pubblico oggetto dell’interrogazione parlamentare del 16 gennaio. Il monitoraggio per verificare la corretta applicazione della Direttiva europea sulla presunzione di innocenza – riferisce una nota del ministero della Giustizia – è stato avviato nel 2023. Tali informazioni sono raccolte dall’Ispettorato generale, al pari di molte altre, nell’ambito delle ordinarie attività svolte presso gli Uffici giudiziari secondo un calendario annuale, prestabilito e pubblicato sul sito del Ministero. Le 13 Procure citate nella risposta all’interrogazione parlamentare erano da tempo inserite in tale calendario, come confermato anche dai vertici di alcune di esse. (Com)