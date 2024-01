Brasile: agenzia delle entrate annulla esenzione fiscale per leader religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia delle entrate del Brasile (Receita federal) ha pubblicato oggi una misura che annulla l'esenzione fiscale ai leader religiosi del Paese. La misura, che era entrata in vigore l'1 agosto del 2022 sotto il governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro, aveva ampliato l'esenzione fiscale alle chiese e ai religiosi un mese prima dell'inizio della campagna elettorale per le presidenziali. All'epoca, la concessione è stata considerata anomala perché non aveva superato l'esame del sottosegretario tributario dell'Agenzia delle entrate brasiliana. L'atto declaratorio che oggi ha annullato l'esenzione serve proprio ad evitare adattamenti ad personam di una determinata legislazione fiscale, specialmente per quanto riguarda i casi di riconoscimento o sospensione dell'esenzione fiscale. Secondo l'Agenzia delle entrate, l'annullamento della misura è stata richiesta dalla Corte dei conti. (Brs)