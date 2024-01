Scuola: assessore personale Roma, prosegue azione rafforzamento gestione diretta servizi educativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della commissione trasparenza convocata sulla governance dei servizi educativi, "abbiamo avuto modo di ricordare le azioni messe in campo nel 2023 per il rafforzamento della gestione diretta di nidi e scuole dell'infanzia". Così, in una nota, l'Assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, a seguito dell'audizione nella commissione trasparenza dell'Assemblea Capitolina. Sono state "650 le stabilizzazioni di educatrici e insegnanti e 281 dipendenti con profilo da funzionario - si legge - che da gennaio sono impegnati nella governance dei servizi educativi e scolastici a fronte dei 131 dello scorso anno. Alle destre evidentemente dà fastidio che si investa nel pubblico, visto che quando erano alla guida della città hanno indirizzato la gestione dei nidi verso il privato. Per fare di più continueremo a reclamare dal governo nazionale il riconoscimento per Roma di risorse da investire su nidi e scuole, la proroga di utilizzo delle graduatorie concorsuali di Educatrici e Insegnanti, indispensabili deroghe normative per la Capitale anche in materia di politiche del personale, come negli altri ambiti".(Com)