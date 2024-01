Rai: Gasparri (FI), massima vicinanza e solidarietà a giornalista Tg2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massima vicinanza e solidarietà incondizionata al giornalista del Tg2, Andrea Romoli, "vittima con la sua troupe di un vile atto intimidatorio, ieri pomeriggio, in Slovenia, mentre girava un pezzo in vista del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, dalmata e giuliano che si celebra il 10 febbraio". Così in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri che aggiunge: "Evidentemente, ancora oggi, in Italia, come in Slovenia, ci sono pagine di storia che in molti non vorrebbero vengano raccontate". "I giornalisti liberi e senza condizionamenti ideologici - prosegue l'esponente di Forza Italia - che con coraggio raccontano il dramma delle foibe sono bersaglio di insulti e di intimidazioni al pari delle centinaia di migliaia di italiani che dovettero scappare dalle loro terre per mano dei comunisti titini durante l'esodo, dal 1945 e fino agli anni '50".(Rin)