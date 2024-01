© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé interviene alla presentazione dei risultati degli interventi realizzati durante il primo anno di lavoro del Centro Diametro, nato in via Pietro Calvi 29 con l'obiettivo di offrire un servizio ambulatoriale gratuito per chi soffre di dipendenze o vive una condizione di disagio psicologico.Università Cattolica del Sacro Cuore, via Carducci 28 (ore 10)La vicesindaco con delega all'Istruzione Anna Scavuzzo apre i lavori della tre giorni di Fierida 2024, l'evento sull'apprendimento degli adulti che riunisce i protagonisti del settore provenienti da ogni parte d'Italia.Palazzo Reale, piazza Duomo, 14 (ore 10:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipa a un incontro con i sindaci, amministratori locali e rappresentati istituzionali del territorio per parlare del trasporto pubblico locale. Al termine è previsto un punto stampa.Palazzo del Comune, piazza del Comune, 8 Cremona (ore 11:30)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco interviene alla conferenza stampa di presentazione di Orobie Film Festival.Provincia di Bergamo, Sala Viterbi via Tasso, 8 (ore 11:30)Presentazione del Piano Socio sanitario Regionale integrato lombardo 2023-2027, strumento che definisce le linee programmatiche regionali in tema di salute e sanità in occasione di una seduta congiunta delle Commissioni “Sanità” e “Sostenibilità sociale” presiedute rispettivamente da Patrizia Baffi (Fd'I) ed Emanuele Monti (Lega). Alla seduta congiunta prenderà parte anche l’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.Palazzo Pirelli, aula consiliare, via Filzi, 22 (ore 13:30)Barbara Mazzali, assessore a Turismo, moda e marketing Territoriale interviene all'evento "The Care Day" promosso contemporaneamente in nove regioni italiane per chiedere politiche sociali e sanitarie per consentire a tutti il "diritto a non soffrire" organizzato dal Network "Ditelo sui tetti".Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 16)L'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione interviene all'incontro dal titolo "Il ruolo delle amministrazioni locali nella tutela dell'ambiente e le energie rinnovabili".Villa Frua, sala consiliare, via Roma, 16 Laveno Mombello/Va (ore 20:30)VARIEProcesso ad Alessandro Impagnatiello il giovane che il 27 maggio scorso a Senago ha ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese.Tribunale, Corso di Porta Vittoria, 15 (ore 9:30)Convegno Legge di bilancio e altre disposizioni fiscali Fisco, le novità 2024. Intervengono: Vincenzo De Luca, responsabile Settore Fiscalità di Impresa Confcommercio; Paolo Savini, vicedirettore Agenzia delle Entrate – Capo Divisione Servizi; Giampaolo Foresi, direttore Servizi Tributari Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (con Francesco Sciarini, Servizio Bilancio e Contabilità e la responsabile del Servizio Tributario di Confcommercio MiLoMB Federica Sottotetti). Apertura e saluto introduttivo di Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.Confcommercio Milano, corso Venezia, 47 (ore 9:30) (Rem)