Mar Rosso: Usa dopo designazione Houthi, pronti a nuove misure se necessario

- Gli Stati Uniti stanno lavorando per mitigare eventuali conseguenze sulla situazione umanitaria in Yemen, dopo avere nuovamente inserito le milizie filoiraniane Houthi nella lista dei terroristi globali specialmente designati. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Stiamo lavorando per minimizzare qualsiasi impatto sulla popolazione civile, e per garantire le forniture umanitarie di cui hanno bisogno: detto ciò, continueremo a dire che gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso devono cessare, e siamo pronti a prendere ulteriori provvedimenti se necessario”, ha detto. (Was)