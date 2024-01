Rai: Lupi, solidarietà a troupe servizio Foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Esprimo la solidarietà mia personale e di tutto il gruppo Noi moderati alla troupe Rai le cui auto sono state pesantemente vandalizzate mentre i giornalisti e gli operatori stavano realizzando un servizio sugli eccidi delle Foibe. “Condanniamo il gesto vigliacco, accaduto in Slovenia, affermando con forza che tutto ciò non deve fermare il lavoro di chi opera per testimoniare i fatti del passato". Lo afferma in una nota il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)