Salute: Fd’I, proroga scudo penale segnale di ascolto istanze medici

- L'emendamento al Milleproroghe, fortemente voluto dal ministro della Salute Orazio Schillaci, e dal Parlamento e dalla commissione della Camera, che prevede per tutto il 2024 lo scudo penale per i medici, “è un segnale forte di ascolto delle istanze del personale sanitario che merita maggiore tutela e la possibilità di poter lavorare in serenità". È quanto dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d'Italia in commissione Affari sociali della Camera. "Una misura temporanea in attesa della revisione della disciplina sulla responsabilità sanitaria che consentirà di risolvere una delle principali e più gravose criticità della nostra sanità che in questi anni ha generato il fenomeno della medicina difensiva e l'inappropriatezza delle prescrizioni, aumentando i tempi delle liste di attesa. A questo serve la politica fattiva: a dare risposte a problemi che affliggono i nostri cittadini", concludono. (Rin)