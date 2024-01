Cultura: Pd, Mazzi arrogante, Mollicone e Sangiuliano lo richiamino formalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non abbiamo mai visto un rappresentate del governo rivolgersi al parlamento dicendo “comandiamo noi, fatevene una ragione”, chiederemo al presidente Mollicone, oggi palesemente in imbarazzo e lo ringraziamo per essere intervenuto, e anche al ministro Sangiuliano di richiamare formalmente il sottosegretario Mazzi durante un question time alla Camera accusandoci di "autoritarismo culturale" e "amichettismo nella selezione della classe dirigente" e chiudendo il suo intervento dicendo "comandiamo noi, fatevene una ragione". Così una nota dell'intero gruppo del partito democratico della commissione Cultura della Camera dei deputati. “Sono parole molto gravi per un rappresentante del governo che, al pari dei ministri, ha giurato di essere fedele alla Repubblica e di esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione", aggiunge il gruppo Pd. (Rin)