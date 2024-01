Covid: Silvestri (M5s), maggioranza fa figure barbine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel che è successo in commissione Covid "è imbarazzante, un imbarazzo che è trasparso anche nel volto del Presidente. Il dato politico che emerge è che in commissione non ceravate voi della maggioranza. Quindi per l'ennesima volta avete dimostrato di non riuscire a presidiare le commissioni e ad avere i numeri per far passare quei provvedimenti che invece nelle televisioni cercate di avallare. Anche oggi vi siete sottoposti a una figura barbina e siete stati costretti a rivotare. Non avere i numeri però, non è una irregolarità, ma l'ennesimo esempio della vostra profonda impreparazione e sciatteria istituzionale". Lo ha detto, nell'Aula della Camera, Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio. (Rin)