Davos: Sanchez, futura stabilità del mondo si sta decidendo in Ucraina e a Gaza

- La futura stabilità del mondo si sta decidendo in Ucraina e a Gaza. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento al Forum economico di Davos in Svizzera, aggiungendo che la situazione attuale minaccia la sicurezza della catena di approvvigionamento globale ed è una minaccia diretta alla prosperità dell'intero Medio Oriente e alla continuità dell'ordine multilaterale. Commentando la situazione in Ucraina, Sanchez ha detto di aver accolto con "pieno favore" l'annuncio del prossimo vertice di pace, spiegando che il sistema multilaterale è minacciato "da coloro che incoraggiano la frammentazione, l'intimidazione o l'uso della forza per i propri interessi". Sanchez ha sottolineato che la posta in gioco è "alta" poiché quest'anno 76 Paesi terranno le elezioni e "dovranno essere prese decisioni politiche cruciali". (Spm)