Tunisia: tre denunce contro l'ex parlamentare Abir Moussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Repubblica della Tunisia ha aperto tre inchieste su ordine della corte d'appello di Tunisi, presso il tribunale di primo grado della capitale, contro l'ex parlamentare Abir Moussi, leader del Partito desturiano libero (Pdl), formazione tunisina che s'ispira all'ex regime di Zine el Abdine Ben Ali. Lo riferisce l'emittente locale "Mosaique Fm". Secondo Habib Torchiani, portavoce della Corte, rapporti degli ufficiali giudiziari sosterrebbero le accuse contro Moussi in un caso sollevato dal presidente dell'Alta autorità elettorale indipendente (Isie). Quest’ultima avrebbe denunciato la parlamentare per aver pubblicato, il 26 gennaio 2023, un video sui suoi canali social, in cui accusa l'autorità di falsificazione dei risultati di uno scrutinio. Un'altra denuncia è stata invece presentata dal Sindacato generale dei lavoratori in Tunisia (Ugtt), per un raduno del 27 maggio 2023, in compagnia di un gruppo di suoi sostenitori, davanti alla sede del sindacato. La parlamentare e i suoi seguaci avrebbero occupato una sala dell'Ugtt, disturbando i lavori e scandendo slogan diffamatori contro l'organizzazione sindacale.(Tut)