Alimentazione: Cappellacci (FI), governo rende stabile sostegno disturbi

- "Le polemiche si schiantano di fronte ai fatti concreti". Lo afferma Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari sociali e Salute della Camera dei deputati, che interviene sulla risposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, al question time a Montecitorio sui fondi relativi ai disturbi alimentari, che "spazza via le Fake news" di questi giorni. "Non solo non ci sarà alcun disimpegno - sottolinea il parlamentare -, ma ci sarà un fondo da 10 milioni di euro (inserito nel decreto legge Milleproroghe) e con un aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza sarà garantita finalmente la piena copertura finanziaria, in modo strutturale, per l'erogazione delle prestazioni a beneficio di tutti i pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione. Insomma, è l'esatto opposto del quadro descritto da chi tenta di cucire addosso al governo e alla maggioranza i panni del 'nemico' di chi soffre: dedichiamo attenzione e risorse a questa 'pandemia silenziosa', consapevoli della gravità di un male che colpisce, per dirla con le parole di Papa Francesco, 'la psiche e l'anima'. Proprio per questo motivo - conclude Cappellacci- sarebbe meglio sottrarre questi temi al battibecco da politicanti e, come avvenuto in altri casi, avere il coraggio di collaborare al di là degli schieramenti politici".(Rin)