Usa: SpaceX potrebbe rinviare a domani il lancio della missione Ax-3 di Axiom Space

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statunitense SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, ha annunciato che il lancio della missione spaziale Ax-3, la terza organizzata da Axiom Space verso la Stazione spaziale internazionale (Iss), potrebbe avere luogo nella giornata di domani, 18 gennaio. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, SpaceX ha affermato di avere previsto “più tempo per completare tutti i controlli necessari per il lancio, oltre alle analisi dei dati relativi alla navicella” Crew Dragon. (Was)