Alimentazione: Semenzato (Nm), fondi su disturbi presto strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alla strumentalizzazione politica di un argomento che di politico non ha niente come i disturbi alimentari rispondiamo con fatti e i numeri. 10 milioni per il 2024, e con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario fermo dal 2017 a partire dal primo aprile sarà garantita la piena erogazione delle prestazioni, rendendo così strutturali i fondi, permettendo il potenziamento dell'assistenza su tutto il territorio nazionale e una maggiore formazione medica per una diagnosi precoce". Lo afferma l'onorevole Martina Semenzato, deputata di Coraggio Italia e del gruppo parlamentare Noi moderati alla Camera, presidente della commissione Femminicidio. "Ho scelto la strada di un lavoro serio e puntuale con il ministero della Salute sul tema dei disturbi alimentari, già iniziato con la mia mozione e la pdl sui fondi strutturali a settembre dell'anno scorso prosegue Semenzato -. Non rincorriamo nessuno, semplicemente facciamo quello che da anni l'opposizione non ha fatto. Grazie al ministro Orazio Schillaci per il percorso e gli approfondimenti condivisi e a quelle associazioni che hanno scelto la via del dialogo costruttivo, come Consult@noi e Coordinamento nazionale disturbi alimentari. Per quel che mi riguarda l'educazione al rispetto per il raggiungimento degli obiettivi passa attraverso il dialogo, non lo scontro". (Rin)